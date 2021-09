Tuchel na coronabesmetting Kanté: "Vaccinatie is zaak van de spelers"

Chelsea neemt het woensdagavond in Turijn op tegen Juventus. Voor de tweede groepsmatch in de Champions League kan de titelverdediger geen beroep doen op N'Golo Kanté. Het was coach Thomas Tuchel die op de persconferentie verklapte dat Kanté besmet is met het coronavirus.



"Hij heeft vandaag positief getest en moet in quarantaine. Hij heeft vandaag niet getraind", zegt de Duitser. Tuchel zei het niet met zoveel woorden, maar leek tussen de regels door te laten verstaan dat Kanté niet gevaccineerd is.



"Vaccinatie is een zaak van de spelers, die als volwassenen zelf hun keuzes maken", aldus Tuchel. "Ik kan alleen maar een beslissing nemen voor mezelf. Het is een gevoelige zaak. Iedereen moet voor zichzelf beslissen."



"Het vaccin lijkt ons echt te beschermen. Zelf ben ik ook gevaccineerd. Maar ik ben niet in een positie om dingen aan te bevelen. Dat zou te ver gaan. Ik ben maar een voetbaltrainer."



"We zijn helemaal niet boos op N'Golo, zeker niet. We zijn wel ongerust, zoals we ongerust zijn over al onze spelers die geblesseerd zijn. Het is logisch dat we liefst een volledig fitte selectie zouden hebben."