Qatarese topclub Al Rayyan verlost AS Roma van dure vogel Steven Nzonzi

Steven Nzonzi streek in de zomer van 2018 neer bij AS Roma, dat destijds zo'n 26 miljoen euro betaalde voor de toenmalige speler van Sevilla. Nzonzi was net wereldkampioen geworden met Frankrijk, maar trapte in de Italiaanse hoofdstad nog geen deuk in een pakje boter.



Nzonzi werd vorig seizoen verhuurd aan Galatasaray en Rennes, maar ook die uitleenbeurten werden geen succes. Ondanks een contract tot medio 2022 mocht de Fransman transfervrij vertrekken, maar tijdens de zomermaanden weigerde hij meerdere voorstellen.



De middenvelder had in Rome een jaarsalaris van zo'n 5 miljoen euro en eiste een gouden handdruk om zijn contract te ontbinden. Die kwam er uiteindelijk niet. Na weken onderhandelen verhuist Nzonzi nu gratis naar Al Rayyan, de club van coach Laurent Blanc die onlangs ook al James Rodriguez overnam van Everton.



Al-Rayyan is de 8e club in de carrière van Nzonzi na Amiens, Blackburn Rovers, Stoke City, FC Sevilla, AS Roma, Galatasaray en Rennes.