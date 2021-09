PSG is het nieuwe FC Hollywood: complottheorieën, vetes en ego's bij de vleet

FC Hollywood.



Het is een geuzennaam die sinds de jaren negentig aan Bayern München kleeft. Toen spelers van de Rekordmeister vaker de voorpagina's haalden met extrasportieve uitspattingen dan met hun prestaties op het veld. Alleen is het de voorbije jaren rustig(er) geworden in München. Voor het betere drama moet je tegenwoordig in Parijs zijn. Rond de Eiffeltoren hangt er elektriciteit in de lucht.

De schijnwerpers stonden door de aanwezigheid van Neymar en Kylian Mbappé - twee haantjes - al gericht op PSG. Maar na de komst van Lionel Messi was het hek helemaal van de dam. En het duurde ook niet lang vooraleer er intriges opdoken. Zo duurde het opvallend lang voor superster Mbappé - in tegenstelling tot zijn ploegmaats - Messi verwelkomde. Speurneuzen onthulden zelfs dat de Fransman in de eerste twee dagen geen enkele foto over de komst van Messi had geliket. Mon dieu! Het is een publiek geheim dat Mbappé oordeelt dat hij op basis van de voorbije seizoenen de absolute superster van een club hoort te zijn. In de slotweken van de transferzomer was de flirt van Mbappé met Real Madrid dan ook gespreksonderwerp nummer één in de voetbalwereld.

Maar een akkoord kwam er (nog) niet.

Complottheorieën

Ook Messi zelf veroorzaakte snel een relletje. Het beruchte wisselincident met Mauricio Pochettino, weet u wel. De Argentijn kon tegen Lyon zijn ogen niet geloven toen het bord van de vierde ref met rugnummer 30 de hoogte inging. Messi negeerde vervolgens het uitgestoken handje van zijn coach en liet met enkele grimassen duidelijk merken wat hij van zijn vervanging vond. Pochettino dacht nochtans goed te doen. Omdat Messi eerder een tik tegen zijn knie had geïncasseerd, wilde de coach liever geen risico's nemen. Achteraf waren de twee landgenoten snel weer vrolijke vrienden. Maar het incident ging wel de wereld rond en iedereen interpreteerde het op zijn manier. Olie op het brandende vuurtje.

Messi na zijn wissel tegen Lyon.

Vorige week was Gianluigi Donnarumma dan weer een "hot topic". De Italiaan arriveerde deze zomer als beste doelman van het EK in Parijs. Alleen kwam hij nog maar 2 keer in actie, omdat Keylor Navas voorlopig de nummer één lijkt. Volgens Italiaanse media het gevolg van de dominante Zuid-Amerikaanse enclave bij PSG. Messi, Neymar, Di Maria, Marquinhos, Paredes... Spaans is de voertaal in de Parijse kleedkamer. En kwatongen beweren dat de "hispanico's" liever hun maatje Navas in doel zien dan Donnarumma. Het zou de Italiaanse doelman, die vanavond normaal wel mag starten, ongelukkig stemmen. U merkt: aan complottheorieën geen gebrek.

Liplezen

De hoofdrolspelers doen ook wel niet erg hun best om de interne spanningen weg te steken.

Dit weekend nog registreerde een camera van Canal+ hoe Mbappé tegenover een ploegmaat zijn beklag deed over Neymar. "Die kerel geeft me nooit een pass", viel er te liplezen, nadat Neymar in de slotfase Draxler had bediend met een assist. Cijfers tonen ook effectief aan dat Mbappé veel minder ballen toegespeeld krijgt wanneer hij met Messi en Neymar op het veld staat. De hamvraag: zijn zoveel wereldtoppers überhaupt wel complementair?