Noodlijdende Chinese topclub en coach Fabio Cannavaro gaan uit elkaar

Fabio Cannavaro was bezig aan zijn tweede ambtstermijn bij Guangzhou. Hij leidde de club in 2019 naar de landstitel, maar de voorbije twee seizoenen moest Guangzhou vrede nemen met de tweede plaats. Sindsdien wankelde de stoel van de Italiaanse oefenmeester.



Sinds vandaag is de breuk officieel. "Na onderling overleg hebben we beslist om in alle vriendschap de samenwerking te beëindigen", laat de club weten.



"We willen Fabio Cannavaro oprecht bedanken voor de immense inspanningen die hij geleverd heeft en voor zijn positieve bijdrage aan de club. We wensen hem het allerbeste bij het vervolg van zijn carrière."



De timing van Cannavaro's ontslag bij Guangzhou is wellicht niet toevallig. Eigenaar Evergrande verkeert in financiële problemen, waardoor de toekomst van de club onzeker oogt.