LeBron James overwoog overstap naar NFL: "Heb er echt over nagedacht"

LeBron James wordt beschouwd als een van de beste basketballers aller tijden, maar het is geen geheim dat hij ook aanleg had voor American Football. James beoefende als student beide sporten en volgens kenners had hij zeker zijn plaats gehad in de NFL.



In een interview bij ESPN bekent James dat hij zelfs tijdens zijn carrière nog aanbiedingen gekregen heeft om de overstap te maken. Tijdens de lockout in de NBA in 2011, toen de basketbalcompetitie stillag door een staking, trokken twee teams nadrukkelijk aan zijn mouw.



"Het klopt dat Dallas Cowboys-eigenaar Jerry Jones me toen gecontacteerd heeft, net als Pete Carroll van de Seattle Seahawks. Ze hebben me allebei een contract aangeboden", vertelt LeBron James aan de broers Manning in Monday Night Football op ESPN.



"Mijn bloed ging er sneller van stromen. Ik heb er zeker over nagedacht. Ik zag mezelf opnieuw op het terrein staan, maar het is niet gelukt om een deal te sluiten met de NBA. Toen de lockout voorbij was, stond ik snel weer op een basketbalveld."



"Ik heb ook nog de truitjes die ik toen van hen gekregen heb. Ze zagen in mij iemand voor de tight end-positie. Met een betere quarterback op school was ik misschien wel bij American Football gebleven, maar ik heb veel te veel klappen opgevangen. Daardoor koos ik voor basketbal."