Het voetbalschandaal "Operatie Zero": wat was dat ook alweer?

Eerste luik: matchfixing

De bal ging eind 2017 aan het rollen toen er een onderzoek werd gestart naar verdachte financiële verrichtingen in de voetbalwereld. Tijdens dat onderzoek kwam ook aan het licht dat er matchfixing zou hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat men geprobeerd zou hebben om de uitslagen van bepaalde voetbalwedstrijden te beïnvloeden.

Op 10 oktober 2018 brak het schandaal helemaal los: er werden meer dan 40 huiszoekingen over het hele land uitgevoerd en er volgden arrestaties, verhoren en aanhoudingen.

Vooral de degradatiewedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren kwam in het vizier, net omdat er al onderzoek gevoerd werd naar die verdachte financiële transacties en speurders via telefoontaps te weten gekomen waren dat er sprake was van matchfixing.