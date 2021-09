Het Scheldepeloton over de dood van Weylandt: "Ik wist meteen: het is voorbij"

Het geluk gevonden: "Hij was veranderd"

"3 weken later gingen we op stage naar Benidorm en daar had ik 's ochtends zo'n slecht humeur en ook wat pijn aan mijn borsten. Wouter zei: "Hier klopt iets niet. Jij bent zwanger." Hij is meteen om 2 testen gegaan en ik was inderdaad zwanger. Allebei waren we in shock."

"In die periode was hij zo veranderd. Na een training kwam hij terug met een cadeau. Bloemen met een kaartje bij, waarop stond dat hij heel graag een kind van mij wou", zegt zijn vriendin An-Sophie.

In bad met Keisse: "De laatste keer dat ik hem zag"

Na het voorjaar van 2011 trekt Weylandt als verrassing met zijn zwangere vriendin naar Dubai. "Daar kregen we telefoon dat hij de Giro moest rijden omdat iemand was uitgevallen."

"De oude Wouter zou gezegd hebben: ik pak het vliegtuig en keer meteen terug naar België. Nu totaal niet. Hij had een chocolade fondue besteld op de kamer en hij zat ook regelmatig in de Burger King in ons hotel. Hij ging all the way."

Terug in België moest Weylandt alles op alles zetten om op tijd fit te geraken voor de Giro. Met Iljo Keisse ging hij in de gietende regen trainen in Wallonië.

"Wouter had een soort wellness gereserveerd om te overnachten", vertelt Keisse. "Ik wou daar nog een douche pakken voor ik zelf naar huis reed. Maar er was enkel een bad. Verstijfd van de kou zijn we dan maar samen in dat bad gekropen om het toch weer warm te krijgen. Dat was de eerste en de laatste keer dat we samen een bad hebben genomen. Het was ook de laatste keer dat ik hem gezien heb."