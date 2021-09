De Ketele stopt niet in "zijn" Gent, wel in Rotterdam: "Twee keer afscheid"

Kenny De Ketele heeft er 17 seizoenen als profrenner opzitten. In 2012 kroonde hij zich samen met Gijs Van Hoecke tot wereldkampioen in de ploegkoers, 5 jaar later werd hij vicewereldkampioen in de puntenkoers.



Verder behaalde hij nog 4 bronzen WK-medailles en 5 Europese titels op de piste. De Ketele is 21-voudig zesdaagsewinnaar. Vier keer won hij de Zesdaagse van Gent, voor het laatst in 2019 aan de zijde van Robbe Ghys.



Met Ghys werd hij op de voorbije Olympische Spelen in Tokio 4e in de ploegkoers, in het omnium werd hij 13e. Ook in 2008 en 2012 verdedigde hij de Belgische kleuren op de Spelen. In Peking 2008 eindigde hij eveneens op de 4e plaats in de ploegkoers, samen met Iljo Keisse.