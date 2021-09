De Cauwer over WK: "Tactisch geef ik de Belgen 5 op 10, de bondscoach ook"

Van junioren tot elite: overal zagen we de Belgische blauwhemden vooraan in de koers, maar een medaille heeft dat niet opgeleverd. Hebben de Belgen het dan niet goed aangepakt? "We hebben één grote fout gemaakt: we hebben ons laten leiden door het enthousiasme dat er al voor het WK was. Daardoor hebben we te nadrukkelijk de koers gedragen, in elke categorie", vindt José De Cauwer. "Ik ben meer de man van de bordentheorie: eet eerst het bord van je tegenstrever leeg en begin dan aan je eigen bord. En zorg er zeker voor dat de tegenstrever niet aan jouw bord komt. Maar dat hebben ze helemaal niet gedaan."

Zondag zetten de Belgen alles op Wout van Aert. "De overschatting van maar één kopman te hebben, is als tegen de Rode Duivels zeggen dat Romelu Lukaku de enige is die een doelpunt mag maken, niemand anders." "Dan is het voor de concurrentie heel makkelijk om te controleren, want er mag toch niemand anders scoren. Dat was nu het verhaal. Als je op die manier vertrekt, moet je de koers hard maken onderweg. En wanneer je dan van tactiek moet veranderen, heb je al een deel van je renners opgesoupeerd en kun je niet meer terug." "Als je maar met één tactiek begint, kun je onderweg geen tweede bestellen. En als je alleen maar kunt winnen wanneer je de beste bent, dan ga je ook niet veel winnen. Koersen is ook tactiek en de Fransen hebben ons bord leeggegeten."

"Op tactisch vlak geef ik 5 op 10, de bondscoach ook"

"Remco Evenepoel is ook zo onder druk gezet dat hij het te goed heeft willen doen. Dat is het gevaar van een WK in eigen land, met al die titels in de kranten ook. Er was zelfs even discussie of hij wel mocht meerijden. Hij heeft er alles aan gedaan om punten te scoren en die heeft hij nu."



"Heel Vlaanderen is meegegaan in het verhaal van Wout van Aert, maar we zijn onszelf een beetje tegengekomen. Tactisch inzicht in de koers is enorm belangrijk, maar wordt vaak onderbelicht."



"Toen Wout van Aert moest gaan zitten bij die demarrage van Julian Alaphilippe had ook al lang het signaal moeten komen dat hij niet goed genoeg was. Maar het probleem is dat je daar al de helft van je ploeg hebt opgesoupeerd. We zijn fout vertrokken, met maar één spits. En die was niet echt op de afspraak."