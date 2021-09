"Durft Kim Clijsters het aan om het op een lager niveau te proberen?"

Kim Clijsters liep gisteren tegen haar vierde nederlaag aan sinds haar tweede comeback. Su-Wei Hsieh was in drie sets te sterk. "Ik kreeg een beetje dezelfde indruk als in haar vorige wedstrijden, alleen was het allemaal net iets beter", zegt Dirk Gerlo. "Het resultaat is wel hetzelfde, een nederlaag."

"Hsieh staat net in de top 100, dus op papier was dit een goeie loting. Ze is wel heel ervaren en wist dat ze Clijsters de fout moest laten maken, wat ook is gebeurd. Clijsters maakte te veel fouten, had te weinig geduld. Maar het was haar eerste match in meer dan jaar, alweer."

Clijsters had echt goeie periodes. "Ze had een goeie start en kwam 3-0 voor, maar daarna verliest ze 8 games na elkaar. Dan stuikt haar tennis in elkaar, maar mentaal is ze wel bij de les gebleven. Ze heeft teruggevochten, de spirit was er."