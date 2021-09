Zonneveld: "Leuven was gisteren één groot stadion, dat sloeg echt alles"

Journalisten van over heel de wereld wisten gisteren niet wat ze zagen. Langs het parcours zorgde een massa fans voor 1 groot wielerfeest. "Het wieler-DNA in België is echt ongekend", zegt de Nederlandse journalist en ex-renner Thijs Zonneveld in De Wereld Vandaag.

Twitter werd gisteren overstelpt met berichten over de waanzinnige opkomst en sfeer langs het WK-parcours. Het buitenland keek met grote ogen naar het wielerfeest in België.



"Het was het mooiste WK in jaren, zowel sportief als op het gebied van sfeer en beleving", vertelt journalist Thijs Zonneveld. "Ik heb mijn ogen uitgekeken hoeveel mensen er langs de kant van de weg stonden en hoe de sfeer in de stad een weeklang was. Ik heb dat in jaren niet gezien." "In het Noorse Bergen was het 4 jaar geleden ook een mooi WK, toen de mensen massaal op de laatste klim stonden. De sfeer was toen ook heel goed." "Maar gisteren sloeg echt alles. Leuven was één groot stadion. Na zoveel maanden met lege parcours en halflege stadions, was dat echt fantastisch om te zien." "Ik denk dat iedereen wel het gevoel had en heeft dat wielrennen afgelopen week thuiskwam. Het is nog maar eens bevestigd dat Vlaanderen het epicentrum is van het wielrennen."



Dit was het mooiste WK in jaren. Zowel sportief als op vlak van sfeer en beleving. Thijs Zonneveld

"Heel mooi dat zoveel jongeren langs parcours stonden"

Is een WK met zo'n hoog sfeergehalte enkel mogelijk in België? "Ik denk dat dat in het Baskenland misschien ook kan. Als je daar een willekeurig café binnenstapt en je vraagt aan iemand wie 6e werd in de E3 Harelbeke, zal die persoon dat weten. Ook in Colombia trekken mensen massaal naar de koers."

"Maar het wieler-DNA in België is echt ongekend. Iedereen is bezig met de koers en begrijpt de koers." "Als je in België de dagen voor een wedstrijd rondrijdt, zie je dat de hele omgeving in de ban is van de koers. Op zo'n grote schaal vind je dat in geen enkel ander land terug." Zonneveld was de voorbije week vooral onder de indruk van de vele jongeren langs het parcours. "Dat vond ik eigenlijk het allermooiste. Veel scholen gaven de kinderen deels vrij, zodat ze langs het parcours konden staan. Jonge mensen enthousiast maken voor de koers is de grootste waarde van het overheidsgeld dat in dit WK gestoken is."

"Snel en hard optreden tegen hooliganisme in de koers"