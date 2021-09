Vandegoor maakt de balans op van de Belgen op het WK: "Toch onder de maat"

Julian Alaphilippe kreeg voor dit WK twee sterren van de Sporza-jury, maar pakte in en om Leuven wel uit met een geweldig nummer, goed voor zijn 2e wereldtitel op rij. "Zijn seizoen was tot nog toe niet echt om over naar huis te schrijven. Het mocht gerust iets meer zijn", zegt Christophe Vandegoor. "En kijk, dan haalt hij zo uit. Niet met één, maar met vier splijtende demarrages, zelfs in de afdaling. Hij ging telkens vol. Dan zag je toch dat hij gisteren iets extra's kon." "In de voorbije Ronde van Groot-Brittannië werd Alaphilippe geklopt door Wout van Aert, maar toen leek het wel of dat hem niet raakte. Nu blijkt dat Alaphilippe bezig was met iets hogers: de perfecte voorbereiding voor dat hogere doel." "Het is een cliché, maar hij had een superdag. En dat tegenover een mindere dag van de Belgische kopman. Alaphilippe koerst zeer attractief en aanvallend. Hij is een lokaas om de jeugd naar de fiets te trekken. Ik denk dat de beste gisteren gewonnen heeft."

"Alaphilippe verslaan was zeer moeilijk geweest"

Hadden de Belgen het op een andere manier kunnen of moeten aanpakken? "Van Aert zegt zelf dat hij pas vrij laat aangegeven heeft dat hij niet top was. Dan was het te laat om Stuyven nog naar voren te schuiven en hem de mentale switch te laten maken", meent Vandegoor. "Remco Evenepoel had onderweg en zeker in de laatste stuk misschien wat minder enthousiast mogen rijden, ook al zag je duidelijk dat hij die opdracht kreeg van Van Aert. Misschien hadden ze wel wat meer werk mogen verdelen met de Fransen en de Italianen." "Anderzijds, wanneer Evenepoel wint, doet hij dat met versmachting, niet met splijtende demarrages zoals Alaphilippe gisteren deed. En Stuyven die heeft wellicht de slechtste sprint uit zijn carrière gereden, wat er toch op wijst dat het parcours waarschijnlijk ook hem gesloopt had. Alaphilippe verslaan zou toch zeer moeilijk geweest zijn."

"De verwachtingen zijn niet ingelost"

"Qua beleving was het wel een absolute hoogdag. Aan de aankomstzone zaten er supporters in elke opening van de huizen. Van 's morgens 8 u stonden ze al aan te schuiven om zo dicht mogelijk bij de streep te kunnen staan", zag Vandegoor.



"De buitenlandse verslaggevers kwamen ons zeggen: "Wat is dat hier allemaal?". Qua belangstelling kan ik het vergelijken met de Tour-passages in Yorkshire of Sheffield in 2014. Dat was ook fenomenaal."



En het rapport van de Belgische delegatie? "Toch onder de maat", vindt Vandegoor. "We hebben 4 medailles gescoord, 1x zilver en 3x brons, in een discipline die jarenlang niet de onze was. Het is ironisch dat we nu de medailles daar zijn moeten gaan halen."



"De verwachtingen zijn niet ingelost, door allerlei omstandigheden. Soms was het een dubbeltje op zijn kant, zoals bij junior Cian Uijtdebroeks, die zonder zijn val in de 1e ronde normaal op het podium gestaan had. Voor Thibau Nys was de 6e plek bij de beloften het hoogst haalbare."



"Bij de vrouwen was Lotte Kopecky net niet goed genoeg. Ze liep een beetje achter de feiten aan. En ook Wout van Aert was net niet goed genoeg. Als je in elke wedstrijd een medaille verwacht, kun je ook diep vallen", stelt Vandegoor vast.