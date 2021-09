UEFA zal rebellen van de Super League dan toch niet straffen

In enkele stormachtige dagen in april werd het project van de Super League, grofweg genomen een alternatief voor de Champions League, boven de doopvont gehouden om het er niet veel later weer in te verdrinken.

De UEFA reageerde uiterst verbolgen op deze daad van muiterij en dreigde met sancties voor de organiserende clubs.

9 clubs (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Milan, Inter en Atletico) trokken zich snel terug en bereikten met de Europese bond een financiële schikking als zoenoffer.

Juventus, Real Madrid en Barcelona deden dat niet en dreigden een veel gepeperder rekening te moeten betalen. De UEFA wou een disciplinaire zaak aanspannen tegen de 3 rebellen, maar een rechter had hen verboden om de clubs te straffen.

Eerst leek het erop dat de UEFA dat vonnis naast zich neer zou leggen, maar nu laat het toch alle zaken vallen. Zowel de 3 rebelse clubs als de originele 9 overlopers hoeven niet te betalen.

"De UEFA zal wel de nodige stappen blijven nemen om de belangen van de bond en de stakeholders van het voetbal te verdedigen", luidt het nog in een statement.