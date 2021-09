Philippe Clement gelooft in nieuwe stunt: "Leipzig is heel ander team dan PSG"

In de "groep des doods" staat Club Brugge morgen in Duitsland oog in oog met RB Leipzig, vorig seizoen vicekampioen in de Bundesliga.

Leizpig was de voorbije weken matig aan het seizoen in Duitsland begonnen, maar afgelopen weekend draaide het Hertha door de gehaktmolen met 6-0.

"Het is niet zo dat Leipzig plots goed is beginnen te spelen", zegt Philippe Clement op zijn persbabbel. "Enkele weken geleden tegen Bayern München (1-4- nederlaag) speelden ze ook al top. Alleen ontbrak de efficiëntie af en toe."

"We moeten afwachten in welk systeem Leipzig morgen speelt. Wordt het een driemansdefensie zoals tegen Hertha of spelen ze weer met 4 man achterin?"