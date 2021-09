Minnen lost vriendin Van Uytvanck af als 2e Belgische tennisster na Mertens

Greet Minnen is voor het eerst in haar carrière de nummer 2 in het Belgische vrouwentennis. De 24-jarige stijgt van 77 naar 76, maar ziet haar levenspartner Alison Van Uytvanck vooral 34 plaatsen wegzakken (van 55 naar 89). De beste Belgische is Elise Mertens op plaats 18.