Jan Ullrich: "Ik ging dezelfde weg op als Marco Pantani, ik was bijna dood"

Lance Armstrong en Jan Ullrich vochten 2 decennia geleden talrijke duels uit in de Tour. Achteraf bleek dat een donkere periode voor het wielrennen geweest te zijn.

Ullrich zelf ging daarna ook op persoonlijk gebied door een donkere periode. "3 jaar geleden had ik grote problemen. Ik was dezelfde weg aan het opgaan zoals (wijlen) Marco Pantani. Ik was bijna dood."

"Ik ben er bovenop geraakt dankzij mijn vrienden. Enkele jaren geleden ben ik gestopt met drugs. Ik drink ook geen alcohol meer", vertelt Ullrich in de podcast van Lance Armstrong.

"Lange tijd wist ik niet meer wat goed was voor mij. Fietsen is goed voor mij. Optrekken met vrienden is dat ook, net zoals mijn kinderen, mijn vrouw en mijn familie."