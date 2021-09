Franse coach Voeckler: "Julian en ik hadden zelfde plan en dat was niet anti-België"

Voeckler zag hoe Alaphilippe in Leuven met overmacht voor het tweede jaar op een rij naar de regenboogtrui fietste. De 29-jarige Fransman was de sterkste in koers. Maar hij werd gediend door een fantastisch sterke Franse ploeg, die ook al vroeg mee koers maakte.

"Wat een kampioen!", juichte Voeckler. "Ik wil dat alle mensen die van sport houden in Frankrijk deze momenten savoureren. Ik heb de pretentie om te zeggen dat ik daar een heel klein aandeel in heb, maar dat is maar miniem."



"Ik heb er een spirit kunnen inslijpen, heb hen kunnen duidelijk maken waar en wanneer te gaan zonder oortjes en op een ambetant en nerveus parcours..."