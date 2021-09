Een unieke inkijk in de WK-dag van bondscoach Vanthourenhout: "Jongens huilden in de bus"

En zeggen dat zondag zo mooi begonnen was. Ook Sven Vanhourenhout mijmerde vooraf: "Vandaag worden we misschien wereldkampioen. Dat is niet vanzelfsprekend, alles zal gigantisch moeten meezitten. Maar dit is sowieso de mooiste dag uit mijn carrière. Ik mag bondscoach zijn van een geweldige ploeg tijdens een WK in eigen land."

Vanthourenhout onhult in de reportage ook zijn laatste woorden aan het Belgische collectief. "Kijk jongens, dit is een dag waarop 500.000 mensen langs de kant zullen staan. Iedereen in een blauw shirtje zal in de kijker rijden. Veel mensen hebben hier lang naar uitgekeken. Jullie kunnen het nu waarmaken. Over 20 jaar kijken we terug op wat er zich hier heeft afgespeeld."