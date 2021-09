Dortmund-CEO over Sancho: "Doet pijn om te zien dat hij zo verwaarloosd wordt"

Dortmund plukte in 2017 de toen 17-jarige Jadon Sancho weg uit de jeugdopleiding van Manchester City. In Duitsland maakte de flankaanvaller ondanks zijn jonge leeftijd grote sier. Na enkele uitstekende seizoenen in Dortmund keerde Sancho deze zomer door de grote poort terug naar Engeland. Manchester United tastte diep in de geldbuidel voor de Engelse international, maar voorlopig zijn de speelminuten voor Sancho beperkt. Sancho stond maar 2 van de 5 Premier League-wedstrijden in de basis, afgelopen weekend bleef hij tegen Aston Villa 90 minuten op de bank.

"Ik volg zijn prestaties uiteraard op de voet", zegt Dortmund-CEO Hans-Joachim Watzke. "Het doet me pijn om te zien dat hij zo verwaarloosd wordt."



"Ik ben dol op Jadon. Wanneer je hem ziet spelen, krijg je tranen in de ogen. Ik denk dat zijn probleem is dat hij nog niet helemaal ingeburgerd is bij de Engelse nationale ploeg."



United-coach Ole Gunnar Solskjaer benadrukt dat Sancho vooral gehaald werd met de toekomst in het achterhoofd. "Hij moet zijn draai nog wat vinden. Hij had de pech dat hij een deel van de voorbereiding miste omdat hij ziek was, maar hij werkt hard. We weten dat hij talent heeft. Het komt wel goed."