De invloed van complotdenker Kyrie Irving: antivaxers beroeren de NBA

Na twee atypische seizoenen door het coronavirus hoopt de NBA, de belangrijkste basketbalcompetitie ter wereld, voor komend seizoen opnieuw op een meer normale jaargang: een volledige kalender, volle zalen, soepelere protocollen en minder regelmatige coronatests.



Op dit moment is 90 procent van de NBA-spelers minstens één keer gevaccineerd, maar naar schatting zo'n 50 à 60 spelers houden voet bij stuk en weigeren een coronaprik.



De NBA heeft het coronavaccin verplicht gemaakt voor iedereen die van ver of dichtbij te maken heeft met de NBA, maar niet voor de spelers. De spelersvakbond heeft zich namelijk van in het begin stevig gekant tegen een verplichte vaccinatie voor de spelers.

De invloed van complotdenker Kyrie Irving

Een van de drijvende krachten binnen de antivaxbeweging in de NBA is Brooklyn-speler Kyrie Irving, een van de grootste sterren in de competitie.



Irving is een notoir aanhanger van allerlei complottheorieën en deed in het verleden al de wenkbrauwen fronsen door te stellen dat de aarde vlak is.



De spelverdeler van de Brooklyn Nets is sinds vorig jaar vicevoorzitter van de spelersvakbond en heeft vanuit die positie heel wat invloed op bestuursniveau.

Verplichte vaccinatie in New York en San Francisco zorgt voor problemen

De stugge houding van Irving en co heeft wellicht ook sportieve gevolgen voor de antivaxers, want in New York en San Francisco is vaccinatie verplicht bij grote indoorevenementen, zoals ook NBA-matchen. Dat betekent dat Irving geen thuiswedstrijden kan spelen voor Brooklyn.



Ook onder meer de Golden State Warriors, met thuisbasis in San Francisco, zitten in hetzelfde schuitje. Warriors-speler Andrew Wiggins wil zich om religieuze redenen niet laten vaccineren en mag de zaal dus niet in bij thuiswedstrijden.



Wiggins vroeg wel een uitzondering aan op de vaccinatieregel, maar die werd geweigerd door de NBA. "Hij kan niet meespelen in thuismatchen van de Warriors zolang hij niet voldoet aan de vaccinatievereisten van de stad", liet de NBA enkele dagen geleden weten.

Abdul-Jabbar: "Geen plaats voor spelers die levens op het spel zetten"