De Bleeckere over CL-debuut Lawrence Visser: "Aandacht en druk plots veel groter"

"Hij is trouwens 1 van 7 internationale scheidsrechters voor België. In Groep 2 hebben we Lardot, Lambrechts en Boucaut, terwijl in Groep 3 Laforge, Van Driessche en Verboomen zitten. Dat zijn allemaal vrij jonge scheidsrechters, dus qua opvolging zit het goed. Alleen moeten ze allemaal nog wat opschuiven in die pikorde en dat gebeurt stap voor stap. Rome is niet op 1 dag gebouwd."

Maar waarom heeft het zo lang geduurd? "Het is moeilijk om daar één antwoord op te geven. Net als bij voetballers zijn er ook bij scheidsrechters generaties. Toen ik floot, waren de Rode Duivels ook niet aanwezig op het EK of WK."

"Dit is een zeer mooi moment voor Lawrence, maar ook voor de Belgische arbitrage in het algemeen."

Bijna exact 10 jaar is het geleden dat een Belgische scheidsrechter een match in de Champions League mocht fluiten. "Ik heb in november 2011 met Arsenal-Dortmund mijn laatste match geleid", zegt Frank De Bleeckere in De Wereld Vandaag.

"Nu moet hij elke wedstrijd bevestigen"

Lawrence Visser heeft al heel wat ervaring in de Jupiler Pro League en ook in de Europa League en andere (kleinere) internationale toernooien. Is het verschil met de Champions League dan nog groot?

"De beleving is helemaal anders. De aandacht en de druk zijn enorm groot. Je komt ook terecht bij de beste ploegen van Europa, in veel grotere stadions. In België fluit je voor maximaal 30.000 supporters, nu is dat voor bijvoorbeeld 80.000 of 90.000 fans. Dat vergt wat aanpassing."

"Ik heb Lawrence meegegeven dat hij zijn focus moet houden, maar dat hij er toch ook moet van genieten. Als je geniet, heb je zelfvertrouwen en dat kun je naar de spelers uitstralen."

Als Visser, die nog maar 31 jaar is, blijft doorgroeien, kan hij De Bleeckere ook opvolgen als Belg op een groot toernooi. "Het belangrijkste is dat hij alle matchen die hij nu mag fluiten tot een goed einde brengt. Hij moet elke wedstrijd bevestigen, want hij krijgt na elke match punten. Op basis van die rapporten mag hij dan andere matchen fluiten. Maar ook dat moet stap voor stap gebeuren."