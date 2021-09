Clijsters: "Opgelucht dat het goed ging met mijn knie, maar te onregelmatig"

Door corona en een knieoperatie moest Kim Clijsters meer dan een jaar wachten voor ze haar 4e wedstrijd van haar comeback kon spelen. "Ik ben met gemengde gevoelens van de baan gestapt", zegt ze na haar nederlaag in 3 sets tegen Hsieh.

"Er waren goeie zaken en minder goeie zaken. Ik ben tevreden dat ik na mijn knieoperatie fysiek kon standhouden, en geen problemen kende. Dat was een van de belangrijkste doelen die ik met mijn entourage had vastgelegd toen we naar hier kwamen. Dus in dat opzicht ben ik opgelucht dat het goed gegaan is."

"Ik was niet ver van de winst en daarnaast was er die inconsistentie. Ik was te onregelmatig. Dat is iets wat ik in de volgende wedstrijden wil verbeteren."

Clijsters sloeg 45 winners, maar daar stonden ook 54 directe fouten tegenover. "Er waren momenten dat ik mij echt goed voelde. Ik bewoog goed, mijn lichaam reageerde goed, wat een grote bonus is."

"Het is natuurlijk waar dat ik veel fouten heb gemaakt. Sommige daarvan kwamen omdat ik het forceerde, maar daar kan ik mee leven. Waar ik minder tevreden over ben, zijn de fouten die ik maakte omdat ik twijfelde, onder meer op het moment dat ik haar tweede service kon aanvallen. Zulke fouten maak ik niet graag. Maar dit gaat er pas uit als ik meer matchen kan spelen."