Buitenspeldiscussies zijn voorbij: Pro League gaat 3D-lijn invoeren na interlandbreak

"Bij buitenspel zitten we te gokken."

Gisteren na de wedstrijd tegen KV Oostende jammerde Vincent Kompany dat er in de Belgische competitie nog geen gebruik gemaakt wordt van een 3D-lijn.



Ook Peter Vandenbempt haalde het item aan in zijn nabeschouwing: "Die amateuristische 2D-lijn die wij hier moeten hanteren, in plaats van een 3D-lijn, waardoor doelpunten van Refaelov of Nieuwkoop werden afgekeurd, daar konden ze de lijn niet trekken omdat de voeten in de lucht waren."

De Pro League wil snel dat euvel oplossen. Vanaf de 11e speeldag zal het de 3D-lijntechnologie invoeren.