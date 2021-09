Blitzstart voor Pauwels Sauzen-Bingoal: "Dag komt dichter dat we Mathieu en Wout kloppen"

Met zeges voor Eli Iserbyt in Lokeren, Beringen en Bredene en voor Denise Betsema in Lokeren en Bredene mag Jurgen Mettepenningen van een geslaagde start spreken van zijn ploeg. "We falen zelden in het begin van het seizoen, maar deze keer was het beter dan ooit."

"We zijn optimaal klaar voor de klassementscrossen (zondag is de eerste, de Superprestigemanche in Gieten). En niet alleen met Iserbyt."

"Uit testen wist ik uiteraard al dat mijn renners in orde waren, maar je weet nooit hoe de concurrentie heeft gewerkt. Nu is het de bedoeling om week na week mee te spelen. We willen een seizoen lang onze rol opeisen."

Mettepenningen kijkt dus uit naar nog meer overwinningen, maar hij beseft ook dat de kwaliteit een rol speelt. Een zege tegen Wout van Aert of Mathieu van der Poel telt minstens dubbel. "Ik kijk hard naar hun komst in het veld uit."

"Ik zeg dan ook opnieuw: "We gaan ze proberen te kloppen." Hoe langer het uitblijft, hoe dichter die dag komt."