Beluister onze podcast De Tribune met Tom Steels en Carl Berteele

Het WK wielrennen in eigen land is verleden tijd. Het fantastische wielerfeest kreeg geen kers op de taart. De Belgen moesten Leuven verlaten zonder medailles in de wegrit. De nieuwe (en de oude) wereldkampioen heet Julian Alaphilippe. Tom Steels, zijn ploegleider bij Deceuninck-Quick Step, en Carl Berteele praten in De Tribune na over het WK.