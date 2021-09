Waar liep het mis voor België? "We wisten pas laat dat Van Aert niet 100% was"

"Ik ben ontgoocheld. Dat lijkt me logisch. We waren gekomen om de koers te proberen winnen en uiteindelijk vielen we ook nog eens nét naast het podium, dan ben je als team teleurgesteld", zegt Sven Vanthourenout.



"Voor mij is het simpel: de beste man in de koers heeft gewonnen. Als ik zie hoe Alaphilippe de slotronde aanvatte en de kloof behield op 4 man achter hem, dan was hij gewoon de sterkste."

Analist Jan Baekelants zag dat toch een beetje anders en vond dat de Belgen het anders hadden kunnen aanpakken.

"We hebben hard in de kaart van Alaphilippe gereden. We zijn de koers met open vizier aangegaan en hebben de wedstrijd keihard gemaakt", vindt Bakelants.

"We deden echt mee en in de 4 ronden in Leuven hebben we het laken dan héél hard naar ons toegetrokken. Toen zijn we écht gas beginnen te geven."

"Dat zag Alaphilippe graag gebeuren, want hij kreeg een koers waarin hij zijn fysiologische kwaliteiten optimaal kon benutten. Terwijl wij de Belgische renners, die fysiologisch misschien een beetje anders in elkaar zitten, afmatten."

Sven Vanthourenhout: "We gaan eerlijk zijn: we hebben bijna met de auto tot in Leuven moeten rijden om Remco Evenepoel te zeggen dat hij moest stoppen met rijden en dat de Italianen of Fransen zouden meewerken."

"We hadden het in het tussenstuk naar Leuven inderdaad iets beredeneerder moeten doen. De lokale ronden in Leuven waren gepland, omdat je dan zelf kunt bepalen waar je hard rijdt en waar je kunt recupereren."

"Nu, als Wout 100% aan de finish was geweest, dan was hij altijd met Alaphilippe mee geweest en hadden we de perfecte koers gereden. Alleen zijn we er pas heel laat in de koers achtergekomen dat Wout niet op zijn best was. Als we eerder hadden geweten hoe het met Wout was, hadden we misschien nog een pion kunnen verschuiven."