VIDEO: Bedrijvige Evenepoel toont zich in openingsfase en trekt de gashendel vol open

En of de Belgen wilde plannen hadden. Op 180 kilometer van de meet trok Remco Evenepoel, samen met Tim Declercq, al mee in het offensief met de Fransen en nog enkele grote namen. Aan de lichaamstaal van Evenepoel was duidelijk te merken dat de aanval, uiteindelijk in de kiem gesmoord, nog wat langer mocht duren.