Van der Poel wordt 8e: "Blij dat ik erbij was, het was een unieke ervaring"

Van der Poel (8e): "Blij dat ik erbij was"

Mathieu van der Poel had geen superdag. De Nederlander kon zich niet mengen in de strijd om het goud, al legde hij wel nog beslag op een mooie top 10-notering.

"Het was afzien, zeker in het eerste deel van de koers. Ik had vandaag niet bepaald veel overschot, om het zo te zeggen", zegt Van der Poel.

"Ik hoopte dat we met een groepje naar de finish zouden rijden en daar voor het goud zouden sprinten, maar dat gebeurde niet."

"Dylan van Baarle kwam me dan vragen wat hij moest doen toen Alaphilippe weg was. Ik heb hem gezegd dat hij vooral zelf moest meespringen als hij zich nog goed voelde."



"Toen kwam ik in een situatie waarin Dylan voorin reed en ik een beetje moest controleren. Ik ben 8e geëindigd, dat was sowieso het hoogst haalbare voor mij vandaag."

"Het is jammer dat ik geen super voorbereiding had op dit WK, maar ik ben blij dat ik erbij was, want het was echt een unieke ervaring."

Van der Poel feliciteerde kampioen Julian Alaphilippe: "Julian was de sterkste vandaag. Hij is de verdiende winnaar."