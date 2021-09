Superknecht Evenepoel: "Heb me helemaal leeggereden, nu een pakje friet"

Evenepoel loodste het groepje met favorieten uiteindelijk richting de Leuvense finale. Een krachttoer die de monden van velen deed openvallen.

Evenepoel: "Wout kwam aansluiten tijdens de 2e passage in Overijse en hij moest niet eens iets zeggen. Ik had gewoon het gevoel dat ik vol op kop moest beginnen rijden, want Jasper (Stuyven) was ook nog mee."

"Ik heb me dan ook helemaal leeggereden, want Wout vertelde me dat ik zo hard mogelijk moest rijden om het gat met de achtervolgers te vergroten."



"Of ik een superdag had, valt moeilijk te zeggen. Ik heb gewoon de job gedaan die me vooraf was opgelegd. Het was duidelijk een heel lastige wedstrijd. Alle renners die vooraan nog kwamen aansluiten, waren dan ook de sterksten vandaag."



"Het is jammer dat Jasper net naast een medaille grijpt, want hij had die zeker wel verdiend. Maar resultaten liegen nooit en de sterkste wint hier gewoon. Al denk ik denk wel dat we er vandaag een mooi spektakel van hebben gemaakt."

Wat nu? "Ik heb goede benen en kijk uit naar wat de komende weken volgt. Dat zijn wedstrijden die me beter liggen dan dit WK. Maar wat ik nu eerst ga doen? Toch wel een pakje friet eten, dat kan wel na zo'n koers. En verder hoop ik het seizoen nog mooi af te sluiten, hopelijk met een overwinning in de Italiaanse koersen."