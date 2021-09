Patrick Lefevere: "Ik had Remco toch een beetje anders uitgespeeld"

"Met al zijn klasse verrast Julian ons niet zoveel meer, maar je moet toch maar doen wat hij vandaag weer klaargespeeld heeft", kijkt Lefevere naar de wereldtitel van zijn Franse poulain.



Alaphilippe vuurde enkele verwoestende versnellingen af. Hij schudde zo hard aan de boom dat zijn concurrenten alleen maar lijdzaam konden toekijken hoe de Fransman zichzelf met een schitterende solo naar de finish piloteerde.

"Bij Julians eerste cartouche op 41 kilometer van de aankomst dacht ik: ofwel is hij supergoed, ofwel anticipeert hij. Gelukkig voor ons was het het eerste. Hij is nog een paar keer gegaan en de derde keer was hij weg."

"Julian heeft dit WK proberen voor te bereiden zoals het WK van 2020. Coureurs zijn immers nogal bijgelovig. Een beetje wild koersen in de voorbereiding, niet te veel nadenken... Wout van Aert klopte Julian in de Tour of Britain, maar vandaag stond hij er."

Lefevere stelde zich wel enkele vragen bij de Belgische koersaanpak.

"Ik ga de tactiek van de Belgen niet afbreken, want het is een ondankbare taak om in België een WK te rijden met een topafvoriet als Wout van Aert in je gelederen."



"Maar ik zou Remco Evenepoel (die in het dagelijkse leven in de ploeg van Lefevere rijdt, red) toch een beetje anders uitgespeeld hebben. Je moet de kilometers eens uitrekenen die Remco op kop gereden heeft. In de finale had België een goeie Remco kunnen gebruiken. Remco was vandaag een van de beste Belgen. Maar goed, dat is allemaal praat achteraf."