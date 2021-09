Michel Wuyts over laatste WK: "Had niet verwacht dat Van Aert zo door het ijs zou zakken"

"Dit wereldkampioenschap was grandioos"

Ondanks een sterke ploegprestatie moest ons land vandaag zijn meerdere erkennen in een fenomenale Julian Alaphilippe. Geen Belgische wereldtitel dus, maar toch zet Michel Wuyts deze editie met stip op 1 in zijn lijstje.



Van de 30 WK's die ik becommentarieerd heb, komt deze helemaal bovenaan. Ik heb het dan vooral over de organisatie, het enthousiasme en ook het wedstrijdverloop. Dit evenaren wordt niet makkelijk", legde Wuyts uit.



"Ik heb nog nooit een WK gezien dat op 160 kilometer van de meet ontploft. Het staat natuurlijk los van de afloop. Uiteraard is het mooier als een landgenoot wereldkampioen wordt, maar na al die jaren kan ik me daarover zetten. Dit was grandioos."



"De Belgen hadden geen plan B vandaag"

In volle finale werd al snel duidelijk dat Alaphilippe een maatje te groot was voor de andere favorieten. Dat Jasper Stuyven in zijn heimat ook nog eens net naast het podium viel, maakte de ontgoocheling alleen nog maar groter. Waar liep het fout voor de Belgen?



"Het is misgelopen door het rotvaste geloof in 1 kopman, die vandaag uiteindelijk een mindere dag had. De Belgen hadden geen plan B", liet Wuyts zich kritisch uit.



"Ik denk dat Van Aert bij de eerste aanval van Alaphilippe besefte dat hij niet goed genoeg was. Hij moest toen gaan zitten, terwijl Colbrelli wel nog kon volgen."



"Er is optimaal gebruik gemaakt van Evenepoel, maar ik zou niet op 160 kilometer van de streep al met hem op avontuur zijn gegaan. Ze hadden hem beter gespaard voor een latere fase."



"Maar daartegenover blijft de vraag: heeft Evenepoel dat puntvermogen om explosief weg te snellen zoals Alaphillipe dat kan? Dan is mijn antwoord: neen."

"Geen anticlimax als Stuyven zilver had gepakt"

Ondanks een sterke Belgische ploeg opnieuw geen wereldtitel dus voor ons land. Vindt Wuyts dat bondscoach Sven Vanthourenhout meer had kunnen doen vandaag?



"Sinds Kevin De Weert bondscoach werd, hebben we geen schrik meer om de wedstrijd in handen te nemen. Misschien leidt die instelling nu lichtjes tot overmoed."



"Het ligt natuurlijk wel dicht bij elkaar. Als onze kopman vandaag wel een superdag heeft en wint, doen we ons hoedje af voor de bondscoach."



"Het eindresultaat is natuurlijk een anticlimax, maar had Stuyven de sprint voor de 2e plaats gewonnen, dan zou ik dit niet zeggen. Het scheelt een halve fiets. Zo hard is koers en zo hard is het oordeel ook achteraf. Ik pleit dus voor clementie."



"Niet verwacht dat Van Aert zo door het ijs zou zakken"

Voor aanvang van het WK keek heel het land naar 1 man: Wout van Aert. Toch maakte onze kopman nooit echt aanspraak op de overwinning. Schrok Wuyts dat Van Aert door het ijs zakte bij de aanvallen van Alaphillipe?



"Ik had dit niet verwacht, neen. Toen Alaphilippe een eerste keer aanviel, dacht ik dat Van Aert op zijn gemakje zou meeglippen. Dat hij dat niet deed, was al een eerste signaal."



"Misschien deed hij het met opzet, want op dat moment zal hij ook nog bezig geweest zijn met het fenomeen Van der Poel. Maar ook bij volgende versnellingen van Alaphilippe zag je dat Van Aert op hulp van anderen moest rekenen", ging Wuyts verder.



"Na een piek in het voorjaar en een tweede in de Ronde van Frankrijk moest hij dit jaar al voor een 3e keer pieken. Maar weinig renners kunnen dat en ik denk dat het hem net niet gelukt is."

"Evenepoel krijgt een onderscheiding voor zijn WK"