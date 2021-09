Jasper Stuyven (4e) met een krop in de keel: "Ik ben er niet goed van"

De 4e plaats zorgde voor emoties bij Jasper Stuyven. "Ik ben er eigenlijk niet goed van. Het is doodjammer", vertelde hij na zijn thuismatch.

"We hebben met de Belgen allemaal een hele goeie koers gereden. Toen Julian Alaphilippe wegreed, zei Wout me dat hij niet zijn beste dag had."

"Plan A was koersen voor Wout, misschien kwam ik daardoor op het einde tekort. Maar voor de sprint voor het podium waren we allemaal aan het kruipen."

"Ik trek aan het kortste eind en dat is pijnlijk. Ik had maar al te graag een medaille gepakt."

Het podium zat er dus net niet in. "Dat is geen verwijt naar Wout. We waren hier om het WK te winnen met hem."

"Ik moest er zijn in de finale en ik was er. Het is doodjammer dat het dan net niet lukt. Ik had graag een medaille als troostprijs, maar het is niet gelukt."