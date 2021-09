Het is weer druk in Leuven! Zelfs de politie deelt mee in de ambiance

De WK's in de jeugdcategorieën en bij de vrouwen leerden ons dat de beslissing wel eens op de Wijnpers in Leuven zou kunnen vallen. Dat willen de wielerfans niet missen en dus zijn ze al vroeg massaal uit hun kot gekomen om de renners aan te moedigen.

"Dit is Vlaanderen, dit is passie", zegt Michel Wuyts, terwijl hij ziet hoe de supporters rijen dik over de hele Wijnpers staan gedrapeerd. "Alles komt hier samen bij mensen die de koers in hun hart dragen. Wat een fantastisch beeld."

Bij de organisatie zien ze het graag gebeuren, al is er ook nu al het verzoek om niet meer naar de Wijnpers te trekken. Er staat nu al zoveel volk, dat het onmogelijk is om er nog comfortabel of veilig de wedstrijd te kunnen volgen.