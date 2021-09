Evenepoel maakte indruk: "Hij had een dag waarop hij wereldkampioen kon worden"

Op Twitter, aan de tafel met analisten en bij zijn collega's: overal was er lof voor de prestatie van Remco Evenepoel. De Belg reed bijna constant in de frontlinie tijdens het WK in Leuven.

"Hadden de Belgen achter Evenepoel moeten rijden op 60 km van de streep?", vroeg Eddy Planckaert zich luidop af.





"Die vraag begrijp ik, maar het is heel erg moeilijk om zo'n wedstrijd te rijden zonder oortjes", pareerde ploegmaat Tim Declercq. "Ik dacht bijvoorbeeld dat het groepje waarmee Remco vertrok met 6 was. Plots hoorde ik dat er 12 man weg was."