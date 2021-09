Dit waren de 5 cruciale fases die het WK beslisten

1. Het is meteen koers! Evenepoel en Declercq al vroeg in de aanval

Opvallend: de kopgroep is er eentje zonder Italianen. Die moeten vol aan de bak om terug te keren, wat bij de eerstvolgende passage in Leuven ook gebeurt. Een eerste cartouche verschoten?

Op weg naar de eerste Flandrien-lus komen er 2 Italianen ten val: Matteo Trentin en Davide Ballerini. Het sein voor Benoit Cosnefroy, Remco Evenepoel en Magnus Cort Nielsen om door te trekken op de Moskesstraat. In hun zog krijgen ze een tiental renners mee. Op 170 km van de finish is de koers zowaar al opengebroken.

2. De fase van de grote schifting in Leuven-stad

Hergroepering in Leuven na de eerste van 4 lokale rondjes. De Belgen nemen het heft in handen en gaan over tot de fase van de versmachting. Onder anderen Caleb Ewan moet eraf. Andere slachtoffers zijn Matteo Trentin en Marc Hirschi. Later volgen er opgaves van Aranburu, Uran en Pedersen.

3. Julian Alaphilippe trekt 2 keer hard door op de Flandrien-lus

Bij het verlaten van Leuven, op 90km van de finish, is het alweer Remco Evenepoel die op kousenvoeten wegglipt. Hij doet dat in een groep met o.a. Dylan van Baarle. Daardoor zet hij de andere Belgen even in een zetel, ze kunnen uitpuffen na hun inspanningen in Leuven.

Op de Bekestraat geeft Julian Alaphilippe er in de achtervolging voor het eerst een lap op. Wout van Aert en Jasper Stuyven zijn mee. Maar ook Mathieu van der Poel. En Sonny Colbrelli. Ze grijpen de kopgroep op de Veeweide en vormen samen een sterke groep van 15 man. Alaphilippe trekt nog een tweede keer door op de Smeysberg, maar alles blijft samen.

Conclusie na fase 3: de sterkste 15 renners zitten vooraan en Alaphilippe is sterk.