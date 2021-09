Devenyns ziet boezemvriend Alaphilippe winnen: "Hij zal door het dolle heen zijn"

"Ik denk dat Julian heel blij is, na een voor zijn gevoel iets minder jaar. Hij had liever een paar koersen meer gewonnen in 2021. Ik vermoed dan ook dat hij nu door het dolle heen zal zijn."

"Dat Julian zichzelf opvolgt, is fantastisch om te zien. Hij was de sterkste man in de wedstrijd, dat kan niemand ontkennen. Ik vond de hele Franse ploeg sterk, ze hebben echt voor Julian gereden: knap."

Devenyns is in de koers de hondstrouwe luitenant van de Fransman, die het nooit nalaat om de Belg te bedanken voor de inspanningen. Devenyns en Alaphilippe zijn dan ook al jaren heel goeie maatjes.

"Ik rijd liever niet tégen Alaphilippe"

De wereldtitel voor Alaphilippe komt uiteraard niet uit de lucht gevallen. De Fransman was getipt als een van de grote kanshebbers, naast onder anderen Wout van Aert.

Devenyns: "Julian is iemand die perfect kan pieken en timen. Hij is hard bezig geweest met dit WK. Hij is een trotse man die zijn trui met verve wilde verdedigen."

"Ik ben heel blij dat we de regenboogtrui ook volgend seizoen weer in onze ploeg zullen hebben. Dat is iets om trots op te zijn. Daarnaast heb je het economische aspect, want zo'n trui heeft een grote aantrekkinsgkracht."



Devenyns heeft er absoluut geen spijt van dat hij zelf (met de Belgische selectie) niet mocht meerijden in het WK.

"Neen. 364 dagen van het jaar is Julian mijn collega in de ploeg. Als ik dan op de 365e dag tégen hem moet rijden op de voor hem belangrijkste dag van het jaar, dan is dat iets dat ik liever niet doe."