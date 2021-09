Clijsters voor WTA-Chicago: "Zolang het leuk is, blijf ik ervoor gaan"

In een zoom-meeting met de internationale pers blikte Clijsters alvast goedgemutst vooruit naar haar terugkeer in het WTA-circuit.

"Het is mijn eerste keer in Chicago. Ik ben hier donderdag aangekomen en kijk er enorm naar uit om opnieuw met de competitie te kunnen aanknopen", zei Clijsters.

"Ik ben vorig jaar met mijn gezin aangekomen in de Verenigde Staten. Dat was even aanpassen. Maar de routine is er snel gekomen en zo kunnen we nu echt genieten van ons verblijf in de States."

Wat we in Chicago van de voormalige nummer 1 van de wereld, intussen mama van 3 kinderen en 38 jaar, mogen verwachten, is koffiedik kijken.

"Ik ben al een tijdje aan het trainen. Soms 's ochtends vroeg al om 5 uur, voor de kinderen opstaan om naar school te gaan."

"Mijn grootste uitdaging is om het gezinsleven te combineren met tennis. Sommigen willen voor hun 40e een marathon lopen, voor mij is dit de uitdaging: de juiste balans vinden tussen tennis en gezin. Makkelijk is dat niet, maar wel uitdagend."

"Ik heb de inspanningen gaandeweg kunnen opbouwen en nu wil ik de volgende stap zetten: matchen spelen en matchritme opdoen. De vraag is dan of ik nog het tennis kan spelen dat ik graag wil spelen."

"Ik moet dus vooral wennen aan matchen spelen en de spanning die daarrond hangt. Op zich is het resultaat niet altijd het leukste. Waar ik het meeste van geniet is om ergens naartoe te werken."