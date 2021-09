Alaphilippe: "Boegeroep Belgische fans motiveerde me nog meer"

Geen wereldtitel in eigen land voor Wout van Aert, wel een tweede op rij voor Julian Alaphilippe. Een prestatie waarmee de Franse springveer in het rijtje van de allergrootsten komt. "Vorig jaar ging een droom al in vervulling toen ik wereldkampioen werd", klonk het bij de Fransman. "Dit jaar kwam ik ook heel gemotiveerd aan de start, maar was ik toch iets meer ontspannen." "De afgelopen weken heb ik hard gewerkt om klaar te zijn voor vandaag. We wisten dan ook dat dit parcours helemaal iets voor ons team was."

"In de finale had ik ook nog Sénéchal en Madouas bij me in de kopgroep. We besloten dan ook om de andere renners wat uit hun kot te lokken, maar ik had nooit gedacht dat ik het op deze manier kon afmaken."



De Franse renner viel aan op 17 kilometer van de meet. Een gewaagde zet, die uiteindelijk de juiste bleek. "Ik heb gewoon alles gegeven toen ik mijn aanval plaatste. Het was dan ook heel lastig tot op het einde."



"Er waren hier vandaag heel veel Belgische supporters die me niet altijd even lieve woordjes toeriepen. Toch wil ik ook hen bedanken, want hierdoor kreeg ik alleen nog maar meer motivatie om het af te maken", sloot Alaphilippe met een glimlach af.