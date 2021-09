Zilveren Vos: "Slecht gebracht? Kon beter, maar was geen grote fout"

Ellen van Dijk had aan haar Europese titel op de weg en haar wereldtitel tegen de klok nu ook een wereldtitel op de weg willen voegen, maar ze geraakte net als haar landgenoten niet weg. "Het was heel moeilijk om een gaatje te slaan en weg te geraken."

"Onze grootste kans was met Vos, maar onze lead-out was niet goed genoeg. Ik denk dat niet iedereen er was die er moest zitten. Dat moeten we evalueren."

Vos zelf tilde daar niet al te zwaar aan. "Er viel wel een gat, dat had beter gekund. Maar ik zat uiteindelijk goed, dus het was geen grote fout."

"Balsamo was heel sterk. Je denkt achteraf natuurlijk meteen dat je het anders had moeten aanpakken. Ik kwam er nog wel naast, maar nooit voorbij."

Vos barstte meteen na de finish in tranen uit. "Het is zuur als je er zo dichtbij bent. Dit wordt even lastig om te verwerken."