VIDEO: Apetrotse vader Backstedt gelooft zijn ogen niet bij wereldtitel dochter

Magnus is nu de enige ten huize Bäckstedt die geen WK-medaille in zijn prijzenkast heeft.

Zijn Britse vrouw Megan Hughes (brons op WK baanwielrennen bij junioren) en dochters Elynor (brons op WK tijdrijden junioren) en Zoë (zilver in tijdrit en goud in wegrit junioren) konden wel scoren op de wereldkampioenschappen.

Magnus Bäckstedt heeft wel een kassei van Parijs-Roubaix (2004) in zijn prijzenkast staan en hij won in 1998 een etappe in de Ronde van Frankrijk.