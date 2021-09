Vanhove: "Zoals Yves zou zeggen: ik moest skarten om mee te kunnen"

Marith Vanhove heeft met volle teugen genoten van het WK in eigen land. "Ik was verrast dat zoveel mensen mijn naam kenden", zegt ze met een twinkeling in haar ogen.

"Ik ben niet de beste klimmer, maar ik wist dat dit explosieve mij wel moest liggen. Op de laatste Wijnpers wist ik dat ik vooraan moest zitten."

"Zoals Yves (Lampaert) het zou zeggen: ik moest skarten om nog mee te kunnen. Dat lukte uiteindelijk, maar ik voelde al dat er niet veel meer op zat voor de sprint. Maar ik denk dat ik tevreden mag zijn met een top 8."

Vanhove hoopt in de voetsporen te kunnen treden van Jolien D'hoore en Lotte Kopecky, die ook de weg met de piste combineren. "Die piste helpt je voor je stuurvaardigheid. Dat kwam in dit chaotische begin goed van pas."