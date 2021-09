Sven Vanthourenhout wil geen details geven over "Plan A" van België

Maarten Vangramberen plukte Sven Vanthourenhout quasi uit de tactische bespreking met zijn renners. De eerste vraag was logisch: wat is het wedstrijdplan van de Belgen? "We gaan ervan uit dat we een goed plan hebben en het is de bedoeling om te proberen de koers te winnen", zei de bondscoach.

Veel meer wou Vanthourenhout niet kwijt. "We gaan daar niet te veel over in detail gaan. We gaan ervan uit dat de concurrentie meekijkt, maar we hebben het niet weggestoken dat we proberen om met Wout wereldkampioen te worden."

Maar is er ook een plan B? "We hebben het vooral over plan A gehad en daarnaast hebben we vooral scenario’s besproken van wat er kan mislopen of gebeuren onderweg. Maar we gaan uit van onze eigen sterkte en dat is proberen de koers te winnen met Van Aert."