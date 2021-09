Noodweer in Sotsji bedreigt kwalificaties in Formule 1, circuit onder water

Vannacht gingen de hemelsluizen open in Rusland. Na hevige regenbuien staat het circuit in Sotsji onder water. Uit veiligheidsoverwegingen werd de laatste oefensessie alvast geannuleerd.

"Volgens de laatste weersvoorspellingen zal het blijven regenen tot 13.30u-14u (12.30u-13u Belgische tijd)", legde racedirecteur Michael Masi uit. "In de namiddag zou het moeten beteren."

"Ons doel is om klaar te zijn om alle sessies (naast F1 zijn er ook races in F2 en F3, red.) te kunnen laten doorgaan. Er wordt wel prioriteit gegeven aan de kwalificaties in de F1."



"Een nadeel is ook dat de zon ondergaat om 18u15", aldus Masi. "Dat zorgt voor een verminderde zichtbaarheid. We moeten afwachten. Als de kwalificaties vandaag niet zullen plaatsvinden, zal het voor zondagmorgen zijn."

Het gebeurde eerder in de Formule 1 dat op zondagmorgen nog kwalificaties moesten worden afgewerkt. Dat was het geval in Japan, in 2004, 2010 en 2019, telkens na de doortocht van een tyfoon. De GP van België werd dit jaar dan weer vroegtijdig afgeblazen door zwaar regenweer.