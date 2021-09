Mamma Mia! Dominantie van Italië in de sport blijft voortduren

Europees kampioen voetbal

De machine van Mancini is niet te stoppen. La Squadra Azzurra dendert onhoudbaar door het EK voetbal. 9 op 9 in de poules, vervolgens in de achtste finales langs Oostenrijk. En in de kwartfinales moeten onze Rode Duivels eraan geloven. Dan volgt Spanje. Uiteindelijk gaat na strafschoppen ook Engeland voor de bijl in Wembley.

Dubbel atletiekfeest op Spelen

Een unieke dag in de Italiaanse sportgeschiedenis. In het atletiekstadion in Tokio snelt Marcell Jacobs verrassend naar de olympische titel op de 100 meter. Enkele minuten eerder was er ook al goud voor hoogspringer en landgenoot Gianmarco Tamberi, die het hoogste schavotje deelt met de Qatarees Barshim na een unieke ontknoping. Jacobs haalde later overigens ook goud met de 4 x 100 meter.

Goud in ploegenachtervolging in Tokio

Opnieuw weerklinkt het Fratelli d'Italia. In Tokio verovert Italië het goud in het koningsnummer op de piste: de ploegenachtervolging. En dat met een nieuw wereldrecord. Onder impuls van speerpunt Filippo Ganna kloppen ze in extremis de Deense trein met een miniem verschil.

Dubbele titel op EK volleybal

Ook in het volleybal zwaait Italië de fakkel. Op het EK bij de vrouwen in Servië kronen de Italianen zich tot Europees kampioen na een finale tegen het gastland. Twee weken later doen hun mannelijke collega's dat kunstje over. Zij vloeren Slovenië in de EK-finale bij de mannen.

Colbrelli koning in eigen land op EK wielrennen

Geen goud voor Ganna in de tijdrit, maar Sonny Colbrelli doet het Italiaanse publiek alsnog juichen. In Trento trekt hij samen met Remco Evenepoel naar de finish. Daarin is de uitgekookte Italiaan overduidelijk sterker dan onze landgenoot. “Ik heb veel geleden, maar het lukte net”, zegt de 31-jarige renner van Bahrain na afloop.

Twee wereldtitels op WK wielrennen