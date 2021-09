Lotte Kopecky (16e): "Genekt door slechte positionering voor de Wijnpers"

Onze landgenote Lotte Kopecky overleefde het wereldkampioenschap in het elitegroepje, maar had in de laatste rechte lijn geen eindschot meer om een WK-medaille in de wacht te slepen. Vooral de opeenstapeling van de Leuvense hellingen draineerden haar tank.

"Ik had het moeilijk om me goed te positioneren voor de Wijnpers", legt Kopecky uit. "Ik vatte de klim in de laatste regionen van het pak aan. Als je over de top wegdraait op een 15e positie, rijd je je benen al kapot om je wagonnetje gewoon weer aan te haken."

"Op 2,5 kilometer van het einde wist ik dus al hoe laat het was. Het ging verschroeiend hard, ik zat te ver en slaagde er niet meer in om op te schuiven naar de gevarenzone."