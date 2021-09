Lando Norris verovert eerste polepositie in knotsgekke kwalificaties Sotsji

Noodweer leek de kwalificaties in Sotsji te dwarsbomen, maar net op tijd gingen de hemelsluizen weer dicht boven Rusland.

Voor Max Verstappen maakte het weinig verschil: de Nederlander hield het na één rondje voor bekeken, want hij moet met zijn nieuwe motor toch achteraan starten. Ook Charles Leclerc (Ferrari) en Nicholas Latifi (Williams) schuiven mee aan achteraan na een motorwissel.

Pas in Q3 barstte de spanning los: het circuit was halfweg droog genoeg om slicks te laten monteren op de bolides. Maar in zijn haast om nieuwe banden te krijgen, reed Lewis Hamilton zelfs tegen de pitmuur bij het binnendraaien. Zo kwam de Brit te laat om nog een snelle tijd te laten noteren.

Alleen Carlos Sainz, George Russell en Lando Norris hadden op tijd genoeg temperatuur in hun banden gekregen. Norris (McLaren) profiteerde optimaal van de tactische zet en start morgen voor het eerst in zijn carrière op de pole, naast Sainz (Ferrari). Russell (Williams) staat knap op de 3e plek.

Voor McLaren zijn het zo geweldige weken. Daniel Ricciardo pakte een knappe overwinning mee in Monza en met Lando Norris maken ze morgen in Sotsji opnieuw kans. Ook George Russell, volgend jaar bij Mercedes, maakt nog eens indruk na zijn 2e plek in de kwalificaties in de GP van België.