Geëmotioneerde wereldkampioene Elisa Balsamo: "Ga genieten van die regenboogtrui"

Op weinig favorietenlijstjes voor dit WK was er vooraf een plaatsje voorzien voor Elisa Balsamo. Ze verraste ook zichzelf door zich tot wereldkampioene te kronen: "Ik voelde me goed vanmorgen, maar ik had geen idee dat dit mogelijk was", vertelde ze na afloop.

"De wereldtitel was altijd een droom, maar dit had ik niet verwacht. Ik heb hier echt geen woorden voor. Ik zal ook wat tijd nodig hebben om dit allemaal te laten bezinken."

Balsamo ging de laatste meters in met de ervaren Marianne Vos aan het wiel. "Mijn team zette mij perfect af en ik geloofde er ook volledig in. Na de laatste bocht zette ik mijn verstand uit en ging er gewoon volledig voor. Dat was de juiste beslissing."

Balsamo maakt volgend seizoen de overstap naar Trek-Segafredo, maar zal dus niet in dat shirt te zien zijn: "Ik ga met volle teugen van die trui genieten. Naast mijn team wil ik ook nog mijn familie en mijn coach bedanken, zonder hen was dit niet mogelijk."