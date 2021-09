Dagboek van de vriendin van Jasper Stuyven: "Vandaag veel chocolade tegen de stress"

Een vakantie boeken, lukt overigens wel. Want echt veel hebben de mannen nu toch niet te doen. En over de koers probeer ik niet te veel te zeggen tegen hem.

Die valt vandaag trouwens al iets beter mee dan gisteren. Om onze gedachten wat te verzetten, heb ik samen met Jasper onze vakantie geboekt. Voorlopig denken we aan Dubai. Omdat we pas in oktober kunnen gaan, is de kans op mooi weer daar het grootst.

In de loop van de middag ben ik uitgenodigd bij Sporza voor een Facebook Live en moet ik nadien door naar ROB TV, de regionale zender. Intussen passeer ik op het Hooverplein in Leuven-centrum eens bij het standje van de chocolatier van Jasper zijn oom. Ik eet veel chocolade ja, maar dat is tegen de stress.

Het was een vrij rustige ochtend. Ik heb nog wat mails beantwoord en ben dan met de hond naar de bakker geweest. Wat ik er kies? Vandaag ging ik voor 2 chocoladebroodjes, mét een laagje chocolade er bovenop. Dat laatste is cruciaal.

Veel chocolade vandaag, dat is waar, maar dat is tegen de stress.

Op het WK is het vandaag een hoogdag voor de vrouwen, want zowel de junioren als de elite rijden er hun koers. In de rand daarvan gaan we ook met een delegatie van The Women Peloton door de stad. Maar voor morgen probleer ik niet te veel meer te regelen.

Zondag kijken we op restaurant naar de koers, zodat we niet overrompeld worden en alles goed kunnen zien. De fanclub is intussen alles aan het klaarzetten op de scoutsvelden. Het is er eentje met grote schermen en eten. Mijn papa en mijn broer zullen er gaan kijken, ik zal er wel eens passeren.

Of de Leuvenaar vooral voor Jasper supportert? Uiteraard gunnen Leuvense fans van Jasper hem de zege, maar zij zullen uiteraard ook heel blij zijn als Wout van Aert wint.

Ik verwacht in elk geval dat het immens zal zijn, als je gisteren de sfeer op de Wijnpers al zag. De manier waarop Thibau Nys werd toegejuicht, was gewoon geweldig. Ik vermoed dat Jasper morgenochtend met gezonde stress aan de start zal staan. Laat het maar beginnen.