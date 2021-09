Belgische dubbel in Berlijn: Swings en Tas winnen prestigieuze skeelermarathon

Bij de mannen legde Swings de 42 kilometer en 195 meter af in 56 minuten en 50 seconden. Dat is net een seconde trager dan zijn record in 2015. Op de streep had hij een voorsprong van 1'14" op de Duitser Felix Rijhnen. Met Jason Suttels (5e) eindigde er nog een Belg voorin.

De marathon in Berlijn is voor Swings de belangrijkste skeelerwedstrijd van het jaar. De race maakt steevast onderdeel uit van zijn voorbereiding op het schaatsseizoen. Het hoogtepunt moeten dit jaar de olympische winterspelen in Peking worden.

Sandrine Tas was dan weer bij de vrouwen de sterkste in 1u13'40". Ze versloeg in de peletonsprint de Duitse Katharina Rumpus en Auro Quintana uit Colombia.

Tas en Swings wonnen eerder in augustus ook al de halve marathon in Berlijn. De wereldkampioenschappen, die in november in Colombia op het programma staan, laten ze allebei links liggen.