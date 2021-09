BEKIJK (bis): Voormalige rivalen Armstrong en Ullrich fietsen weer samen

"Wie zegt dat grote rivalen geen vrienden kunnen zijn?"

Herinnert u zich nog de pittige duels tussen Lance Armstrong en Jan Ullrich in de Tour de France? Onder andere hun strijd op de flanken van Alpe D'Huez (2001) staat nog in menig wielerliefhebbers geheugen gegrift.

Na de carrière van de Duitse wielrenner, ging het snel bergaf met hem. Hij kwam enkele keren in opspraak voor mishandeling en werd later ook opgenomen in een ontwenningskliniek in Beieren na hevig alcohol- en drugsmisbruik.

Zijn rivaal van weleer, Lance Armstrong, kwam hem daar bezoeken. Het betekende meteen het begin van een mooie vriendschap tussen de twee wielericonen.

Vandaag liepen ze elkaar opnieuw tegen het lijf. Op een fietsevenement in Mallorca waar ook onder anderen Johan Bruyneel - de voormalige teambaas van Armstrong - aanwezig is, brachten ze opnieuw wat tijd samen door. Hilariteit alom, zo bleek (zie de foto's hieronder).

Dat Armstrong Ullrich nog steeds een warm hart toedraagt, was duidelijk te lezen op zijn Instagram: “Het is haast onmogelijk om onder woorden te brengen wat het voor mij (en miljoenen anderen) betekent om deze man weer gezond en wel terug te zien!"

"Ik ben zo trots op je, kampioen. Je moet weten dat ik heel veel van je hou en dat ik altijd achter jou zal staan."

Een dag later volgden foto's van een gezamenlijk fietstochtje, waarbij de 2 - zoals vroeger in de koers - elkaar de hand schudden. De Amerikaan liet in zijn tweet verstaan dat de Duitser hem een poepje liet ruiken.